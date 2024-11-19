新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹表示，川普預期將推動高關稅政策，但關稅通常採分階段實施，通膨的實際影響可能需時才顯現。同時，川普也計劃採取低稅賦政策補助企業，預期能穩定企業獲利，抑制物價大幅上漲。此外，川普推動能源政策後，傳統能源供給增加，低油價可望進一步抑制通膨壓力。在此背景下，近期債券殖利率的上升，或為投資人提供進場契機。

根據聯準會11月會議後的FedWatch利率期貨顯示，市場預期今年12月及明年第一、第三季仍有降息空間，長期降息循環的趨勢未改。雖然路徑可能呈現「降降停停」的節奏，卻也為投資人創造分批進場的機會。歷史數據顯示，在過去五次降息循環期間，美國投資等級債券漲幅平均達38.1%，且勝率達100%，凸顯投資等級債券在降息環境中的潛力。

新光投信表示，00970B是目前市場上唯一聚焦美國、100% BBB級、20年以上長天期的債券ETF。其追蹤指數涵蓋美國大型企業債，提供平均到期年限27.41年、指數殖利率高達6.08%的優勢。對投資人而言，透過單一ETF即可分散風險並參與降息循環的收益機會，特別適合長期看好債市且追求穩健收益的投資人。在後川普時代的政策影響下，掌握通膨與降息趨勢，聚焦於長天期、穩定評級的債券，或許是債市布局的有效策略。