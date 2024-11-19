台北醫學大學宣布，所屬醫療體系全面導入「智慧輸液系統」，成為全台首家。包括北醫、萬芳醫院、雙和醫院、桃園新國民醫院等4家醫院，共導入1080台智慧輸液幫浦，護理師不僅可透過系統連線進行監控，確保病人輸液安全，更可大幅降低工作負荷。

北醫大董事長陳瑞杰表示，此次附屬醫院全面導入智慧輸液機制，除了提升輸液安全，更是北醫醫療體系推動智慧醫療的重大里程碑，為打造智慧病房奠定堅實基礎，也為邁向智慧醫院跨出一大步。

北醫大校長吳麥斯提到，北醫體系強調「One Campus」，與英業達合作，利用先進的數位技術、物聯網及自動化系統，優化醫療照護環境，一併提升病人安全性和舒適度，同時減輕醫療人員負擔。

英華達副總曾慶安指出，這套智慧輸液系統由國人百分之百自主研發製造，系統會自動把醫師開立的輸液參數下載至輸液幫浦，同步記錄，減少人工錯誤風險。護理師透過中央控制台或移動設備，即時監控所有輸液幫浦，一旦異常或中斷，系統會立即發出警報。