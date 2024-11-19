群益指出，全球產業在中美兩強中找出路，且美國大選後對抗中國大陸的管制只會更多，面對地緣政治長期性影響，企業惟有加強競爭力、具備技術與產能稀缺性，成為產業技術與能量的龍頭，才能站穩生存發展腳步。

而從手機應用處理器（AP）開始，高速運算（HPC）應用便成為半導體產值成長主力，生成式AI崛起則使運用於AI的伺服器晶片，成為帶動先進製程需求急遽成長主動能。目前AI晶片及高頻寬記憶體（HBM）需求增加最明顯，且AI晶片的成長遠高於整體半導體市場。

群益認為，AI晶片需求為明年半導體成長的核心動力，成長遠高於整體半導體市場，系統業者及需求更殷切的散熱、滑軌、機櫃等業者亦將受惠。由於消費電子市場復甦緩慢、車用庫存調整較預期長，使壟斷高階先進製程的台積電仍是台股電子股的投資基本配置。

而美國新政府上台後，視先進製程為國安與經濟資源的競爭來源將更明確，跨國產能建置成為企業必須面對問題，台積電美國廠建置壓力有增無減。群益認為，台系半導體業龍頭業者勢必受惠，而伴隨晶圓廠與封測產能投資，相關廠務設備業者營運動能亦可期待。

消費性電子應用目前市況仍疲，無論是PC或手機的實質需求均未見成長，業者僅能「出奇兵」盼在疲弱市況下求取區域戰場勝利，摺疊式產品成為現階段業者出奇制勝招式，使摺疊產品所需的軸承組件仍為利基市場的成長標的。

至於歐美網通設備市場今年均在去化庫存，目前已降至健康水位，適逢歐美央行降息、俄烏戰爭有極大機會於明年終止，群益預期歐美網通設備需求將提升，配合WiFi-7帶動換機需求、頻寬升級新技術提升出貨價、印度市場需求續強，預期明年網通產業將重返成長軌道。

傳產族群方面，展望明年全球降息趨勢，群益看好生技、鋼鐵、航空及金融4族群趨勢向上。其中，川普政策及生物安全法案過關，有助生技族群表現，美國製造及俄烏若停戰，將有利鋼鐵產業復甦，中國大陸續推刺激政策、印度及東協等新興國家基建增加亦有助成長。

而明年全球航空客運量有望維持成長，農曆春節迎來價格小高峰，貨運價格在電商及AI產品需求支撐下有望維持高檔，燃油價格下跌則有助舒緩成本壓力。最後，明年降息成為共識，金融業投資收入有機會持續成長，且現金殖利率不差吸引ETF提高持股比例，股價下檔有撐。