新竹肉品市場供應新竹地區溫體豬品肉來源，每天屠宰拍賣豬隻，有斃死豬要馬上處理，縣議員蔡蕥鍹20日質詢炮轟肉品市場錢在賺，製造惡臭的環境成本讓民眾買單，環保局15年才罰3次共2萬2千元，還不願提供資料，欺上瞞下，請擔任肉品市場董事長的縣長楊文科正視問題，楊文科說「今天才知道！」

縣議員蔡蕥鍹20日質詢炮轟新竹肉品市場錢在賺，製造惡臭的環境成本讓民眾買單。（羅浚濱攝）

蔡蕥鍹說，近來接獲民眾陳情，行經該肉品市場路段時，聞到惡臭會嘔吐，附近新庄里大約100多戶民眾長年緊閉門窗，苦不堪言，她為體驗究竟有多臭，到肉品市場後方空地及生物處理機附近會勘，結果胃酸滾滾翻騰，不斷乾嘔非常難受。

蔡蕥鍹指肉品市場去年9月因禽畜屍體去化不當，導致堆置處發生火災，顯示管理鬆散，敦親睦鄰是100多戶每戶只發到1串衛生紙，2009到2024年間，環保局對肉品市場只裁罰3次，總金額僅2萬2千元，建造使用生物處理機廠房，未取得建照及使照違反建築法相關規定，根本陷楊文科縣長於不義！

蔡蕥鍹說，肉品市場這2年用在設備改善，耗資2億6690萬元，明年未分配盈餘估計有5900萬元，但對汙染防治完全「沒半撇」，廢水處理、沈澱池清理費、水空汙防制費加起來僅210萬，根本不成比例，只顧賺錢枉顧民生！

肉品市場總經理江寧增說明，出現斃死豬及死廢禽畜，工作人員會將屍體噴灑藍色質改劑後，存放於密閉貯存桶內，化製車每天會前往清運，新庄、白地、新港三里每年編列24萬元的敦親睦鄰經費，也積極改善廠內環境，廠房正在補照中。

蔡蕥鍹認為，肉品市場環境惡臭、廢水處理缺乏改善，加上環保局未定期稽查，才衍生種種問題，提醒楊文科身為肉品公司董事長，應正視相關問題，加強敦親睦鄰措施，購置改善設備並進行園區整體改善，避免日後發生如掩埋場等自燃事件。