And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑 — LeBron James (@KingJames) November 20, 2024

這下子湖人「小皇帝」詹姆斯真的被黑粉激怒了！詹姆斯21日分享杜蘭特經紀人克萊曼今年10月25日抨擊媒體製造負面情緒與言論貼文，更附註，「阿門！我很贊同，變成這樣實在太遺憾了。」隨後他也發文，「說了這麼多，我還是會跟你們打招呼，我要暫時離開社群媒體，請大家保重！」

LeBron James NBA史上最偉大球員？【今天動了梅】EP32 feat.球評 李亦伸 #LeBronJames #LBJ #NBA #詹姆斯 #詹皇 #湖人 ‪@ChinaTimes‬

克萊曼在上個月25日發文內容如下，「在世界充滿這麼多仇恨與負面情緒下，我很疑惑為何很多國家級體育媒體仍認為報導體育要採取負面立場。我們都知道體育是社會中唯一能把人們團結在一起的領域，那麼為何體育報導不行呢？一切只為了吸引點擊率而已。

當媒體平台如此龐大，你可以做出改變，讓大家從負面情緒當中逃離出來，但我個人認為這只是浪費口舌，先前奧運會與詹姆斯跟雷迪克的播客節目可以算是體育報導的未來，媒體應該可以且能夠做到這一點。」

會讓詹姆斯如此感慨且宣告離開社群媒體的主因之一，在於昨天湖人新秀克奈特單場轟進9顆三分球、獨拿37分，詹姆斯賽後跟媒體表示，當他說自己今年初特地前往現場觀看克奈特大學比賽時，網路上很多人不斷批評他是騙子，如今克奈特卻用實際表現證明了詹皇的眼光。