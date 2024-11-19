本季脫胎換骨的勇士，今天前往洛杉磯踢館，上半場落後雙15分，第四節險些逆風翻盤，可惜全場出現多達19次失誤，最終仍以99比102吞下對戰2連敗，3連勝止步。

勇士球員上半場手感欠佳，最多落後15分，第三節連追帶趕的靠著希爾德三分線外破網逼平了比數。決勝節雙方展開激戰，火箭於最後2分30秒再次取得10分領先優勢，然而接下來火箭一分未得，威金斯飆進三分球，柯瑞出手得分，最後35秒威金斯禁區內得手，勇士追成99比102，可惜柯瑞與小裴頓連續兩次嘗試三分線外出手都落空，帶著3分遺憾吞下敗仗。

拿下本季第8勝的快艇，本季兩次與勇士交手都帶走勝利，諾曼鮑爾23分，哈登12分、16助攻、6籃板，考菲15分，祖巴茲17籃板。

勇士除了失誤過多外，罰球準確性太差，整場比賽19罰僅中9，罰球命中率不及五成，比起業餘的罰球命中率還要低，柯瑞出手21投命中10，一次站上罰球線的機會都沒有，26分、7籃板、6助攻，威金斯22分。