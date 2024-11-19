本季在東區落難的球隊公鹿，今天在主場迎接西區強敵火箭的挑戰，雙方力拚48分鐘直至最後3.2秒利拉德投進致勝一擊，幫助公鹿101比100驚險擊敗火箭，並且終結對手5連勝氣勢。

公鹿在第二節打出30比17攻勢扭轉局面，第四節從領先3分打到落後6分，然而此時火箭在最後1分58秒竟一分未得，公鹿抓住機會展開反擊，利拉德兩罰得手，AJ格林三分線外破網，追至1分差距。火箭兩次出手未進，最後15.2秒布魯克羅培茲抓下防守籃板，公鹿教練團沒有喊暫停，利拉德切入上籃得分，幫助公鹿逆轉超前，火箭暫停無用，密爾瓦基在驚滔駭浪中保住勝果。

此役公鹿5人得分上雙，「字母哥」阿提托康波20分、13籃板、4助攻、3阻攻，但出現8失誤，致勝功臣利拉德18分、4籃板、10助攻，布魯克羅培茲27分、10籃板、3抄截、4阻攻。

功虧一簣的火箭，范維利特26分、6籃板、5助攻，傑倫格林21分、9籃板，申京18分、7籃板、5助攻、2抄截，阿蒙湯普生10分、7籃板。