「小皇帝」詹姆斯雖在17日面對鵜鶘拿下21分、7籃板及5助攻，無緣完成連5場大三元壯舉，卻在最後關頭接連投進兩顆「不講理」三分球，幫助湖人104比99逆轉擊退鵜鶘，勇奪5連勝，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿31分、14籃板，菜鳥前鋒克奈特投進5顆三分球、包辦27分。

面對傷兵眾多的地主鵜鶘，湖人一開賽就被鵜鶘打出20比9開局，進攻也幾乎只靠安東尼戴維斯苦撐，來到次節，湖人更一度落後到15分，幸好詹姆斯展開強勢進攻，帶領湖人打完上半場追成46比56，不過想要連5場大三元的詹姆斯，半場只有10分、3助攻與2籃板。

湖人第三節隨即靠著克奈特與安東尼戴維斯聯手打出11比2追上，甚至取得70比65領先，隨後湖人末節一度領先到10分，鵜鶘卻打出9比0追近，甚至靠著英格拉姆三分命中超前兩分，幸好詹姆斯馬上在最後1分52秒投進三分球，湖人98比97重新領先。

接下來詹姆斯又來了，儘管進攻時間即將結束，他卻在最後36.9秒三分線外一大步跳投命中，羅賓生厄爾雖在最後29秒上籃命中，追到只差兩分，詹姆斯三分出手沒進，湖人卻搶到進攻籃板，詹姆斯最後1.3秒兩罰中1，接著鵜鶘傳球失誤，拱手把勝利讓人。