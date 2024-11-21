65歲梁姓男子與妻子夜間外出散步，不慎踩到蛇，左腳被咬傷，緊急送醫治療。（蕭嘉蕙攝）

時序入秋，氣溫漸低，民眾普遍認知「蛇類會冬眠」，根據台東縣政府統計，近月以來接獲高達128件捕蛇通報，7件蛇咬傷送醫紀錄。專家說明，台灣低海拔蛇類不會冬眠，秋冬之際仍有遇蛇可能性，提醒民眾留意腳下。

65歲梁姓男子昨日入住台東縣東河鄉隆昌村某民宿，晚間8時許與妻子在民宿外散步，因天色昏暗不慎踩到蛇，左腳被咬傷，緊急送醫治療。由於梁男無法辨認咬傷他的蛇種，院方安排住院並施打血清進行治療。

梁男子妻子表示，民宿外道路兩側為田地，夜間光線不足，當時路上出現「很大、蛇形的生物」，丈夫踩到後即遭蛇攻擊，隨後蛇迅速溜走，她也對秋天有蛇現蹤感到驚訝。

捕蛇專家、生態工作者蔡緯毅指出，台灣低海拔地區的蛇類不會冬眠，氣溫降低時活動力雖然會減弱，但只要天氣稍微回暖，蛇的活動頻率便會增加。他特別提醒，近日台東氣溫仍偏高，增加蛇類出沒的可能性，民眾夜間外出或行經野外環境時應保持警覺。

台東縣農業處畜產保育科統計，10月接獲90件捕蛇通報，包括眼鏡蛇16件、龜殼花7件、雨傘節5件、赤尾青竹絲7件及鎖鏈蛇3件；11月至今則有38件通報，其中赤尾青竹絲數量最多，達9件。

台東縣消防局秘書林建誠表示，蛇咬傷送醫案件自9月以來共有7件，其中10月有2件，11月僅1件。他指出，台東地區常見毒蛇包含神經性毒蛇如眼鏡蛇、雨傘節，以及出血性毒蛇如百步蛇、龜殼花、赤尾青竹絲和鎖鏈蛇。

林建誠呼籲，夜間出入鄉村地區需格外小心，應隨時留意道路及屋內陰涼處是否有蛇藏匿，建議攜帶手電筒，穿著防護性較高的衣物及鞋子。如不慎被蛇咬，應保持冷靜，盡量辨識蛇種，以便醫療人員能迅速注射對應血清。