今（22）日18：45台南發生芮氏規模4.0的地震，震央在台南市政府北方22.6公里，位於台南市麻豆區，地震深度10.7公里。各地最大震度台南4級、嘉義縣2級、高雄2級、嘉義市1級、雲林縣1級。

06：31台南規模3.5極淺層地震 最大震度4級
19：42嘉義中埔規模4.4「極淺層」地震 最大震度4級
12：27台南規模4.2極淺層地震 最大震度3級 8縣市有感
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秋天轉涼就該去野營 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜