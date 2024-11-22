18：45台南麻豆又有規模4.0極淺層地震 最大震度4級 19:042024/11/22 中時新聞網 于川 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18：45台南發生有感地震。（氣象署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日18：45台南發生芮氏規模4.0的地震，震央在台南市政府北方22.6公里，位於台南市麻豆區，地震深度10.7公里。各地最大震度台南4級、嘉義縣2級、高雄2級、嘉義市1級、雲林縣1級。 06：31台南規模3.5極淺層地震 最大震度4級 19：42嘉義中埔規模4.4「極淺層」地震 最大震度4級 12：27台南規模4.2極淺層地震 最大震度3級 8縣市有感 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 推薦閱讀 21：27花蓮近海規模4.6極淺層地震 13縣市跟著搖 21:352024/11/18 生活 12：23嘉義規模4.6地震 最大震度4級 12縣市有感 12:342024/11/20 生活 16：02東部海域規模4極淺層地震 4縣市有感 16:122024/11/19 生活 18：05高雄規模3.8「極淺層地震」 6縣市有感 18:122024/11/18 生活 10：38花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級 全台有感 10:402024/11/14 生活 台南規模4.5極淺層地震！震度4級 西南部有感搖晃 15:062024/11/16 生活 下午連震2下！震央在「台南前緣構造」專家曝未來規模7機率 19:112024/11/16 生活 17：50台中規模3.4極淺層地震 5縣市有感 17:572024/11/17 生活 台南麻豆連4天地震 消防6點建議保命防災 23:052024/11/19 寶島 台鐵北迴線修復進度曝 11月底提計畫爭取中央經費 17:322024/11/14 生活 花蓮台鐵崇德和平區間裝26個監控系統 全天評估橋樑、野溪水量 11:422024/11/19 生活 碰一聲後晃超大力！台南市民嚇壞：國家警報沒響 15:302024/11/16 生活 600印尼遊客湧入花蓮 永續獎勵方案展疫後觀光韌性 19:542024/11/18 生活 古巴發生規模6.8強震！數千居民逃上街：此生經歷最強烈的 07:232024/11/11 國際 五月天上海開唱歌迷狂跳「10幢大廈搖晃」專家：這3首別唱 14:232024/11/21 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。