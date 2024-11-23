國防部副部長柏鴻輝22日主持「國軍東部地區心輔暨保防工作座談」，強調各級幹部應設身處地關懷官兵，打造互助和諧的工作環境，同時提升敏銳觀察力與保密意識，確保部隊戰力，守護國家安全。

座談會上午在花防部典禮廳舉行，召集第2作戰區所屬部隊各級政戰主管、心輔與保防幹部與會。過程中，柏副部長感謝全體同仁的辛勞付出，並在心輔及保防兩大工作領域中分享工作經驗與建議。

柏副部長指出，各單位應妥善運用「國防部心理衛生工作宣教通報」，結合心理衛生教育與照護機制，深化官兵心理健康維護作為，並強化主動求助的觀念。

柏副部長認為，世代差異所帶來的價值觀與處事方式的不同，是正常的現象，幹部須多傾聽官兵想法，設身處地考量他們的難處，減少不必要的壓力源，進一步促進單位凝聚力與向心力。

柏副部長表示，中共認知作戰的威脅已滲透至日常生活中，尤其在資訊爆炸的時代，官兵應警惕假訊息與偏頗言論，不轉發來源不明的資訊，並保持冷靜與理性，避免情緒化反應。他也鼓勵各級幹部培養分辨訊息真偽的識讀能力，以營造健康的資訊環境。

此外，針對近期破獲的共諜案例，柏副部長提醒各單位應加強查察官兵可能存在的債務問題，避免成為情報吸收目標；對於涉密人員，更須嚴格檢視工作分配與接觸範圍，必要時採取調職或限制措施，確保軍中機密安全無虞，強化保密機制。

柏副部長並呼籲，心輔與保防工作同等重要，幹部應以耐心與同理心關懷官兵，提升心理健康與防諜意識，共同捍衛國軍榮譽與維護國家安全。