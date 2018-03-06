外交部批過當 日反控違規

2018年03月06日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 黃菁菁 、 謝明俊 、 楊騰凱 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭蘇澳籍「東半球28號」，4日遭日本公務船追逐並以水炮攻擊，海巡署獲報派船艦護送回港。（摘自網路）

有關蘇澳籍「東半球28號」漁船在3月3日及4日連續2日遭日方公務船緊追直至接近我方領海附近，外交部昨強硬態度表示，「日本做法過當」，已於昨午同步在台北及東京向日方表達嚴正抗議，但日方指我漁船違規在先。我方已要求日方提出具體證據；同時向日方表示，我方也將進一步調查。

外交部長吳釗燮指出，外交部秉持勿枉勿縱的態度處理，日方若過度執法，我方當強烈抗議，若我方漁船有越界行為，政府也會加以處理。外交部強調，該船是否有越界作業行為，農委會漁業署刻正進行查證，我方也已洽請日方提供具體事證。

海巡署表示，事發後派4艘海巡艦艇趕往護航，在與東半球28號海釣船會合地點，已在我國暫定執法線範圍內，是否越界，將待該船回到蘇澳港，由漁業署調閱該船的船舶黑盒子（VDR）及漁船監控系統（VMS），才能確認該船是否越界。

漁業署也指出，將調查東半球28號作業的海域，是否逾越了台日協議中我方可作業的範圍之外，假如最後確認僅是無害航行而過，將向日方抗議。

第7次台日漁業委員會會議預定3月15、16日在台北召開，卻剛好發生海釣船遭驅趕事件，時機敏感。漁業署強調，北緯27度以北及八重山群島以南的台日重疊水域，漁業署已在歷次的台日漁業委員會上，向日方表達應盡速達成協商安排，但日方以各種理由推遲，將持續透過外交管道，向日方要求，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日關係。

此外，日本東京食品展今將開幕，農委會主委林聰賢昨赴日本，準備替在東京食品展開設的台灣館站台；昨還到位於日本靜岡縣的御殿場市立原里小學致贈台灣香蕉，並在臉書直播；有網友就批評，日本用水柱干擾台灣漁船作業，林聰賢卻送香蕉媚日，實在諷刺。

(中國時報)