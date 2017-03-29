韓國瑜辭北農總經理 董事會提案幫員工加薪

台北農產運銷公司今將開例行董事會，除了最受矚目的總經理韓國瑜辭職案外，由於去年爆出北農發給每名員工高額的秋節及端節獎金爭議。投入參選國民黨主席選舉的韓國瑜，在離職前致贈員工大禮。提出員工獎金核發辦法，獎金項目包括年終及績效獎金加碼，端節、秋節獎金以節前一個月的累計淨利的超標額計算，還有員工旅遊獎金、提高員工薪點，等同於為員工加薪。

北農去年端午、中秋獎金合計每名員工齊頭式各發放5萬、9萬元，總共發放近8千萬元，遭台北市綠營議員質疑未經董事會同意，已違反公司法。不過公司法未就員工獎金之發放額度或相關程序明文規範，北農慣例也均由總經理決定發放獎金。

根據韓國瑜的提案，提出北農員工獎金1個月、試營運狀況加發1.3至1.5個月。至於年節獎金部分，端午、中秋各節獎金總額依據節前一個月累積淨利，超出目標值的60％為上限。

不過，北市府官員表示，此例一訂定，若遇上去年的颱風菜價高漲的狀況，北農的獎金將非常可觀，北市府不予支持。

此外，北農也訂出去年稅前淨利超過目標值以上獲利的三成，做為購貯蔬菜調節價格波動供應之用，餘做為員工旅遊活動費用。依去年北農稅前淨利逾一億元估算，提撥其中17.83％，也就是1800萬元做為去年度稅前淨利保留部分。北農建議其中提列300萬元做購貯蔬菜基金，其餘1500萬元做為員工旅遊活動費。

北市府官員說，由北農承租的第一果菜市場改建案預算共140億元，房子由市府承擔，北農應先將公司盈餘準備購置新的設備，對於將盈餘先發當員工旅遊費用，市府不贊成。

據了解，北農公司由台北市副市長陳景峻協調，要求通過韓國瑜請辭案。而作為條件，北農提出多項獎金發放、薪資調整辦法，都排列在韓國瑜請辭案前，將在今天的會議中討論。

(中時)