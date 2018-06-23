效仿杜拜？ 日警車引進「東瀛戰神」 網友超羨慕

日本栃木縣將引進「東瀛戰神」跑車Nissan GT-R R35那入警隊。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導
日本栃木縣引進Nissan的GT-R R35當最新警車。(圖/翻攝自日産自動車株式会社)

日本的暴走族就跟台灣飆車族一樣，經常是警方的頭痛人物，不過最近暴走族可能要小心了，日本警方將引進「東瀛戰神」跑車Nissan GT-R R35納入警隊，這也讓PTT上的網友紛紛直呼「太帥了」。

日本栃木縣最近將日產(Nissan)推出的GT-R R35最新警車納入警隊，此款車型也被稱為「東瀛戰神」引擎有570hp最大馬力，從0加速到100km/h只需要2.7秒，且最高時速可達315km/h。據自由報導，未來這台跑車將移交到栃木縣警轄區內的鹿沼機 動隊使用，預計會在於北關東自動車道、東北自動車道等地服勤。

Nissan GT-R R35。(圖/翻攝自Nissan官網)

不過利用跑車當警車日本並非第一位，在杜拜GT-R警車對他們而言只是「基本配備」，杜拜警車車隊還有Audi R8、Ferrari FF與Porsche 918 Spyder等名貴超跑。

這項消被被轉載至PTT上後，網友都直呼「可惡 想開」、「太帥了」，另外也有網友表示「結果爆(暴)走族為了開這輛 立志當警察」、「暴走族為此努力當警察開gtr」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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