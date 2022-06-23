全國智慧製造大數據分析競賽總獎金300萬 報名至7／28

2022全國智慧製造大數據分析競賽於即日起至7月28日開始網路報名，本次競賽由行政院科技會報辦公室與教育共同指導，東海大學主辦，本屆競賽增加近一倍的獎項、總獎金也提高至300萬元整，得獎隊伍最高可獲得新臺幣100萬元獎金。

本次競賽由上銀科技、公準精密、永進機械、漢翔航空及國研院儀科中心等指標性企業與機構提供實證場域數據、出題與贊助獎金，促進國內大學校院學生及企業、學研機構接軌產業的實際應用。競賽分為「企業與研究機構組」及「大專與研究生組」決賽訂於111年11月19日在東海大學舉行，評審團隊將依據各決賽團隊的分析結果，評選出優勝隊伍並進行頒獎。

為推動大專院校機械、電機等具有數據分析的相關領域踴躍參加，本屆競賽特別增加「大專與研究生組」，希望鼓勵更多在校學生廣泛學習大數據與智慧製造相關知識，持續提升臺灣製造業的競爭能力，再創臺灣智慧製造的榮景。

主辦單位東海大學規劃了兩場線上說明會，內容包括競賽作業須知、說明會及參賽報名等資訊，有興趣者至競賽網站或至粉絲專頁查詢；有關競賽相關問題，請洽詢東海大學電子計算機中心宋小姐，電話：(04) 23590121#30242，E-mail：[email protected]。報名網址：https://event.ithu.tw/2022050024。

競賽網站： https://imbd2022.thu.edu.tw

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