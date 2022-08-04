由教育部所主辦的第五屆「我的未來我作主」校園防制毒品暨霸凌微電影競賽，鼓勵學生發揮創意，以「防制毒品」及「防制霸凌」為題材拍攝微電影，透過鏡頭傳達遠離毒品、拒絕霸凌，營造友善學習校園的理念。今年雖受疫情影響，但無法澆熄學生們拍片的熱情，仍產出許多精彩的影視作品。本次投件參賽分別是防制毒品主題160件、防制霸凌主題154件，共計314件作品參賽。

本屆參賽作品類型豐富多元、創作題材新穎，有真實故事改編、穿越時空的劇情、自創MV、還有樂高動畫、布袋戲偶等拍攝手法，內容溫馨動人、詼諧幽默或發人深省，展現出獨特創意。評審團由專家學者、動畫專業及視覺傳播影像專家所組成，挑選出優秀的34件入圍作品，再頒予各組金、銀、銅獎、評審特別獎及國際學生評審特別獎。本競賽分為「專科以上學生組」、「高級中等學生組」及「國民中小學學生組」3組，預訂於9月17日上午在臺北市青少年發展處舉辦頒獎典禮。

校園防制毒品暨霸凌微電影競賽入圍名單。(圖/教育部提供)

「防制毒品」主題評審團表示：「本次參賽影片運用多元創作形式，並用各種敘事方式呈現主題，有在深陷毒境後透過家人的相互扶持走出陰影的感人劇情、有用細胞的角度來比喻毒品造成的危害、也有透過自創曲來詮釋遠離毒品的故事，展現青年學子的無限創造力。」此外，「防制霸凌」主題評審團則認為：「在疫情之下因實體拍攝的不方便，這次有許多組別使用動畫方式來呈現，在作品的創意度和完整度上都有不錯的發揮，並且同時傳遞了反霸凌的教育意義。」兩主題評審一致認為，第五屆的作品充滿這個世代年輕人的創新表現，並且具「防制毒品」及「防制霸凌」的正面教育宣導價值。

第五屆「我的未來我作主」校園防制毒品暨霸凌微電影競賽入圍名單同步公告於教育部「防制學生藥物濫用資源網」：http://enc.moe.edu.tw/、「我的未來我作主」官方網站：http://www.antidrug.tw/，及「我的未來我作主-微電影競賽」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/antidrug.edu/