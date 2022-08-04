由《重金搖滾雙面人》作者若杉公德同名人氣漫畫改編的年度爆笑鉅獻《末日救世主》，將在8月26日於台灣正式上映。全片集動作、愛情、亂鬥、歌舞、諧仿、肉體於一身。末日戰士「阿守」由大貫勇輔所飾演，因為末日沒有降臨，讓他到名古屋展開「普通人」的生活，但對酷妹一見鍾情，勤練街舞為了一奪她的芳心，他還要戴上金色長假髮，打赤膊演出，這對他來說非常具挑戰性。值得一提的是，本片還集結淺川梨奈、倉悠貴、岡崎體育、鈴木福等多位常在影、視、歌、節目出現的熟面孔共同演出，華麗配角陣容也將替全片再添笑料。

《末日救世主》勇奪日本本土新片票房冠軍，透過搞笑與科幻元素，輔以戀愛喜劇增添故事深度，讓觀眾捧腹絕倒。33歲男星大貫勇輔飾演的末日戰士「阿守」，因守護的末日沒有來，只好到名古屋，過著普通人的生活。於公園裡，邂逅由「三點女主角」團員「奏」所飾演的酷妞「美麗」，在他心中掀起前所未有的情感波瀾，為了想要一奪芳心加入她的舞團，但對方卻崇拜「放浪兄弟」成員關口Mandy飾演的人氣舞者「和也」，因此讓大貫決定勤練舞技，跟Mandy展開「街舞把妹」Battle。

事實上，大貫勇輔本身就是專業舞者出身，擅長芭蕾、爵士、當代、現代、嘻哈、

雜技等各類型舞蹈，所以街舞對他來說堪稱小菜一疊。真正具挑戰性在於他需要以金色長髮，打赤膊的造型現身片中，對此透露：「因為要打赤膊，必須展開肉體訓練。拍攝前一天，為了不要浮腫，所以吃東西都去鹽，拍攝當下更只喝番茄汁與吃地瓜，並勤快鍛鍊肌肉。」這一番話表現出對角色體態的執著。此外，他也感謝地表示：「可以在這麼多優秀前輩們當中，一起來加入演出，就感到十分驚訝，也非常感謝大家。」

【末日救世主】劇照_「放浪兄弟」成員關口Mandy飾演舞蹈動作乾淨俐落的人氣舞者 。(照片/末日救世主劇組提供)

值得一提的是，《末日救世主》除了由伊藤英明、上白石萌歌、西畑大吾、大貫勇輔、古田新太、山本耕史、小澤征悅等人共同主演之外，配角陣容也是相當閃耀。由淺川梨奈飾演女主角的好友，展現出可靠的大姊姊姿態。倉悠貴飾演西畑大吾的好友，擅長炒熱氣氛，無所畏懼。岡崎體育飾演男主角勝平的情敵。而由橋本潤與森永悠希分飾的警察前後輩，也多次出現在末日戰士的對戰現場，成為必殺技「無戒殺風拳」的解說員。此外，還有鈴木福飾演的不良國中生，以及搞笑團體「摩天樓」成員安東尼與大東尼，飾演勒索路人的小混混。不勝枚舉、接連不斷出現的演員群，也讓整部電影驚喜不斷，更加增色。

【末日救世主】劇照_「三點女主角」團員「奏」在片中飾演跳街舞的酷妞，讓大貫勇輔。 (照片/末日救世主劇組提供)

大貫勇輔飾演的末日戰士「阿守」，只知道拯救世界、卻完全沒有生活自理能力的男人，在他無用的鐵拳之下，將會在東京遇到什麼令人哭笑不得的事情？他又能在一連串新鮮的初體驗中，享受他那遲來的青春，並領悟到愛的真諦嗎？