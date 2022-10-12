佛光大學自創校以來積極推動國際化，極力促成學生海外學習與交流。佛光大學今(12)日上午與美國德州健康與科學大學（Texas Health and Science University, THSU）簽訂雙聯學位協議書，佛大校長何卓飛領銜校內師長，與德州健康與科學大學陳文輝副校長雙方簽約，見證兩校合作的新里程碑。

佛光大學何卓飛表示，為提升人類健康樂活而努力，近年來佛大積極與重要醫療院所結合教育與醫療資源，因此非常期待這次有機會與美國德州健康與科學大學合作，相信該校的人才培訓教育與課程，對佛光大學學生未來在海外求學上，能有更豐富的學習資源，也可幫助佛大學生未來職涯上有更多元的選擇。

(左)何卓飛校長(右)陳文輝校長合影。(照片/佛光大學提供)

美國德州健康與科學大學陳文輝副校長表示，美國德州健康與科學大學成立於 1990 年，前身是一所培訓針灸師的機構，目前是美國唯一認同的中醫學士學程。因為佛光大學所擁有的樂活學院、管理學院等背景，與美國德州健康與科學大學所培養的專業人才相關，因此展開了此次兩校合作，培養更多優秀人才。

佛光大學與美國德州健康與科學大學所推出的雙聯學位條件相當吸引人，兩方在校學生除了須通過語言認可即能申請，依照兩方校學期制度計算，修業期限至少 4 個學期，完成後即可取得雙邊學士學位證書。且美國德州健康與科學大學同時頒發「健康科學」獎學金給予來佛光大學學生，鼓勵佛大學子踴躍挑戰自我，爭取改變人生的新選擇！