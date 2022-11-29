2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽，由武漢台資企業協會主辦，11月29日啟動，以「預‧見」為本次征件主題。臺北賽區由中華兩岸文經協會主辦，徵件物件為就讀時尚設計相關科系的青年，針對徵件主題以自己設計的原創作品報名參賽，希望透過大賽挖掘更多青年優秀設計師並給予其展現的舞臺。

武漢台資企業協會吳志榮副會長以連線方式代表主辦單位致詞。(照片/由中華兩岸文經協會提供)

武漢與台北兩個設計之都，透過連線方式進行第二屆長江杯金裳獎大賽啟動，武漢台資企業協會吳志榮副會長代表主辦單位致詞時表示，長江杯金裳獎大賽，秉持“讓兩岸青年多來往、多交流，共同感悟到兩岸關係和平發展的潮流，感悟到中華民族偉大復興的趨勢，盼望以後能夠擔當起開拓兩岸關係美好前景、實現民族偉大復興的重任。”

台北主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長。(照片/由中華兩岸文經協會提供)

臺灣方主辦單位中華兩岸文經協會宋理事長致詞時則提到，青年擁有無限可能，時潮與設計也擁有無限可能！設計力量需要有超前的意識，滿足未來的審美與製作需求，就是一種「預見」，讓我們在「超前預見」中不斷的共同「遇見」，創造兩岸青年能夠再次遇見彼此的同心圓。

中國時報暨時際創意傳媒王儒哲總經理希望透過金裳獎的舉辦，為兩岸就讀時尚設計相關高校於科系的青年們創造更多的機會。(照片/由中華兩岸文經協會提供)

中華國際形象推廣發展協會朱正生理事長榮任第二屆長江杯金裳獎執委會主任委員。(照片/由中華兩岸文經協會提供)

受邀出席臺北啟動儀式的貴賓，中國時報暨時際創意傳媒王儒哲總經理表示，「我知道金裳獎大賽除了增進武漢與臺北兩地的時尚產業交流，也同步讓青年學子能夠將自己的創業成果於漢台展出，將自己的努力製作出的成品透過這個競賽平臺獲得發光發熱的機會。」希望透過金裳獎的舉辦，能為兩岸就讀時尚設計相關高校於科系的青年們創造更多的機會，透過賽事展現自己的才華及創意，一路登上更高的夢想舞臺。

本次徵件主題「預‧見」意思為超越現在、預見未來，傳達著青年設計力量需要有超前的意識，滿足未來的審美與需求，同時也期盼經歷疫情時代的我們，透過時尚交流讓兩岸青年再次遇見彼此。無論布料、素材、版型、印花、設計細節等不限角度皆能自由地經過設計師的構想，透過作品闡釋、創新觀點。參賽選手繳交設計手稿，經過初賽評選，取得初賽入圍資格，就有機會到武漢與各地高手一起角逐決賽，爭取最高榮譽。獲勝者除了獎金外，還有機會與本次合辦單位，全球時尚界的龍頭企業武漢愛帝集團簽約為設計師或進入集團企業實習與工作。

長江杯金裳獎大賽除了是一場時尚設計的交流賽事外，更是一個愛好時尚創意者的夢想平臺，促進自我跳脫框架、揮灑創意。透過時尚賽事交流，在這充滿無限可能的人生裡，勇敢展現自己，盡情交流與創意碰撞，開啟無限精彩。徵集方式分為初審與決審兩階段，第一階段初審以服飾原創設計稿件作為評分依據，第二階段決審須繳交製成服飾實物作品參與動態走秀展示的決審，賽事啟動後即日開始報名，相關參賽辦法與報名詳情請搜尋臉書江城拾光粉絲專頁。