為增進一般地區與偏遠地區學校教師教學經驗交流與傳承，教育部國民及學前教育署112學年度持續辦理「教學訪問教師計畫」，即日起至3月31日開放申請，鼓勵一般地區公立國民中小學優秀教師前往偏遠地區公立國民中小學校進行教學訪問，以提升偏鄉教師專業知能。

國教署說明，「教學訪問教師計畫」已邁入第7年，可增進教師間教學經驗交流，並協助教師專業增能。滿懷教育熱忱的老師們，透過長期的陪伴與合作，在城鄉學校間相互激盪出教學火花，讓教育創出更多新的可能。例如來自宜蘭縣的教學訪問教師林妗鎂，自109學年度至111學年度間穿梭於宜蘭縣大溪國小、內城國小（化育分校）、新北市瓜山國小三校間，合作國語文、閱讀理解與校訂課程。受訪學校宜蘭縣大溪國小校長方俊欽表示，學校老師都很優秀，但教學久了，習慣穩紮穩打，但傳統教學方式在教學路上沒有夥伴可討論或分享，訪問老師的到來就是很好的觸媒。

澎湖縣西嶼鄉合橫國小教師環境踏查交流。(照片/教育部提供)

另外，如何提升孩子基本的閱讀能力是受訪學校主要的需求任務之一，林妗鎂老師提供「刪字抓重點」、「四字語詞」的方法，搭建鷹架，讓孩子在面對文章、題目能更有概念。合作過程中，學校合作老師也把獲得的技巧跨域延伸至社會、數學，轉化成屬於自己且適合孩子的教育風格。學校合作教師回饋，班上有個孩子原本完全跟不上，藉由寫日記練習讓我相當驚艷，雖然拼音有些錯誤，但她變得願意開始可以寫。看到孩子投入學習的改變，就是支持教師精進的動力。

國教署表示，112學年度的申請已經開跑，邀請一般地區教師挑戰不同生活圈，更歡迎偏遠地區學校踴躍申請，主動出擊釋出您的需求，讓我們一起為教育創造更多可能。相關資訊可至「教學訪問教師計畫」臉書（https://www.facebook.com/nkuhttitt/）查詢。