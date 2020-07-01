疫情解封，台灣旅遊熱潮逐漸升溫，一款輕便耐用的行李箱成為國內旅遊的最佳夥伴。Victorinox全新 Airox 硬殼行李箱，兼具品質、設計感及功能性，滿足現代人不同的旅遊型態，輕鬆不費力。外型以簡約幾何線條搭配時尚高雅色系，營造具現代感的輕時尚氛圍；無論是畢業旅行、小家庭出遊、個人商務出差，輕巧實用性高的Airox 硬殼行李箱，皆能讓旅遊輕鬆不費力。在輕巧、時尚的外型設計下，Airox硬殼行李箱依然滿足消費者對於行李箱堅固與收納便利性的需求，採用100% 堅韌耐用的純聚碳酸酯製造與獨特的蝴蝶型開合設計，讓收納更加輕鬆且快速。此外，Airox全系列硬殼行李箱皆可依據個人需求，搭配Victorinox最輕型背包Altmont Active Lightweight與全新高級旅行配件系列 Travel Accessories Edge，多樣化的輕巧行李箱與背包，滿足多元化生活型態人士對於旅行的彈性需求。

解封必備！Victorinox最輕AIROX登機箱 繽紛選色輕盈出遊（圖／品牌提供）

Airox 硬殼行李箱為Victorinox 有史以來最輕巧的硬殼行李箱，採用100%堅韌耐用的純聚碳酸酯，並通過業內最高測試標準，此系列中的登機箱重量僅2.3公斤，不但輕巧、優質而且時尚有型。行李箱內部帶有蝴蝶形開合設計，兩側隔層分別向外展開，讓收納不受網布的隔層阻礙，快速且便利；伸縮式單拉桿不僅輕巧且穩定舒適；超靜音的60毫米Hinomoto滾輪和Lisof輪胎讓你寧靜暢順地出行；持久耐用的YKK拉鏈使開關行李輕鬆簡單；Travel Sentry® Approved嵌入式密碼組合鎖及Access密碼存取計劃展現Victorinox高功能性的特色。機能堅固與時尚輕巧兼具的Airox 硬殼行李箱系列是出遊必備的行李箱首選，一如所有Victorinox行李箱，皆提供1+10年的保修。完整系列共有三個尺寸：登機箱、中型以及大型行李箱，以及橘色、深藍色與淡藍色三款時尚高雅的顏色可選。

解封必備！Victorinox最輕AIROX登機箱 繽紛選色輕盈出遊（圖／品牌提供）

為滿足現今多元的旅遊型態，更推出全新高級旅行配件系列Travel Accessories Edge，全系列包袋及背包皆可摺疊收藏於內裡的拉鏈網袋，並折疊成精巧的尺寸，方便於運送時節省空間，可隨時視旅行時的需要展開使用。包含以高級防蝕物料製造的旅行袋、背包、手提袋及腰包，另有收納包、盥洗包，配件袋和迷你TSA安全鎖與免電池行李磅等多樣產品，TSA安全鎖特別以品牌特色瑞士軍刀形狀設計，展現Victorinox產品高品質、重視機能性的品牌DNA。