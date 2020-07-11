仙姆SamChak是資歷10年的彩妝師，常常在社群網站上分享彩妝秘訣，因此在小紅書上擁有超過111萬的粉絲。近日夏天大家最怕的就是一出門粉底就溶妝，仙姆SamChak曾分享一種超持久底妝畫法，防水、抗摩擦，連洗澡都不脫妝，強大的持久力被他命名為「油漆底妝」，夏天學會就不怕約會脫妝出糗啦！
▍1.遮瑕膏混合定妝噴霧
把防水遮瑕膏擠在手心，再於手心噴上等量定妝噴霧，把兩樣東西均勻混合，仙姆SamChak表示一開始會看起來很像豆腐渣，完全不相溶，只要用點耐心多搓幾下就能讓它們溶在一起。接著把混合好的粉底點在臉上，用美妝蛋以按、彈、飛的手法把粉底均勻拍開，就完成打底步驟。
▍2.噴定妝噴霧
打底後全臉均勻噴上足量定妝噴霧，大約是臉上都看得到水霧狀的水滴，但不致於流下的狀態。
▍3.全臉上蜜粉
在定妝噴霧半乾的時候，用蜜粉刷沾取散狀蜜粉，按壓輕掃於全臉，即可完成「油漆底妝」。
仙姆SamChak在分享影片中示範使用的防水粉底是MAKE UP FOR EVER防水遮瑕膏，但他表示其實只要是防水的底妝都可以，像許多人都有買過的雅詩蘭黛粉持久粉底液也可以，重點是要混合定妝噴霧，就可以有「油漆底妝」的效果，夏天怕粉底脫妝的人不妨可以嘗試看看。
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