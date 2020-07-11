仙姆SamChak是資歷10年的彩妝師，常常在社群網站上分享彩妝秘訣，因此在小紅書上擁有超過111萬的粉絲。近日夏天大家最怕的就是一出門粉底就溶妝，仙姆SamChak曾分享一種超持久底妝畫法，防水、抗摩擦，連洗澡都不脫妝，強大的持久力被他命名為「油漆底妝」，夏天學會就不怕約會脫妝出糗啦！

▍1.遮瑕膏混合定妝噴霧

把防水遮瑕膏擠在手心，再於手心噴上等量定妝噴霧，把兩樣東西均勻混合，仙姆SamChak表示一開始會看起來很像豆腐渣，完全不相溶，只要用點耐心多搓幾下就能讓它們溶在一起。接著把混合好的粉底點在臉上，用美妝蛋以按、彈、飛的手法把粉底均勻拍開，就完成打底步驟。

▍2.噴定妝噴霧

打底後全臉均勻噴上足量定妝噴霧，大約是臉上都看得到水霧狀的水滴，但不致於流下的狀態。

▍3.全臉上蜜粉

在定妝噴霧半乾的時候，用蜜粉刷沾取散狀蜜粉，按壓輕掃於全臉，即可完成「油漆底妝」。

仙姆SamChak在影片中示範使用的是右圖的MAKE UP FOR EVER魔力防水遮瑕霜，但他表示其實只要是防水的粉底液都可以，像許多人都買過左圖的雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底混合定妝噴霧也能有「油漆底妝」的效果。（圖／品牌提供）

仙姆SamChak在分享影片中示範使用的防水粉底是MAKE UP FOR EVER防水遮瑕膏，但他表示其實只要是防水的底妝都可以，像許多人都有買過的雅詩蘭黛粉持久粉底液也可以，重點是要混合定妝噴霧，就可以有「油漆底妝」的效果，夏天怕粉底脫妝的人不妨可以嘗試看看。