大陸女星周韋彤（Cica）過去因175cm魔鬼身材及甜美外貌走紅，2010年曾推出性感寫真往台灣及日本發展，一度大受歡迎，成為當年的宅男女神，精緻臉蛋及招牌134公分長腿也讓她被封為「陸版林志玲」，但近期卻傳出現年37歲的她狀態崩壞，引起網友們熱議。

親民的的周韋彤時不時就會在微博上更新近況，更會開啟直播跟粉絲暖心互動，可看出她多年來都維持著少女身材，但近日卻流傳出一組她近期出席公開活動的現場照，只見她身穿白色套裝現身，照片中的模樣疑似臉腫一圈，明顯呈現圓身，身材也比過去大一號，慘遭酸民譏笑「整容到顏值暴跌」，更吐槽她「整容成豬頭臉好看嗎？」不過隨後，霸氣的周韋彤直接轉發該網友回應，「整成豬頭也比你好看。」

周韋彤現場活動照被網友質疑「顏值暴跌」。（圖／摘自微博@ 周韦彤Cica、娱老汉）

175cm「陸版林志玲」崩壞？顏值暴跌遭譏「整成豬頭」（圖／摘自微博@ 周韦彤）

除了活動照被批評，周韋彤另一組近照曝光後，也遭到網友吐槽撞臉58歲女演員蔡明，隨後周韋彤也連發數條微博貼文怒懟網友，犀利言語炮火超猛。