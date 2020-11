「台灣第一名模」林志玲去年嫁作人妻,和日本團體放浪兄弟成員Akira結婚,最近週刊報導,和林志玲情牽15年的馬桶小開邱士楷有新歡,對象是在他身邊守候多年的上海女孩Ariel。而林志玲今(28日)也久違現身,在微博分享一支呼籲大家做公益的影片,許多網友驚嘆林志玲好像又瘦了,巴掌臉變得更小,也有人覺得她越來越撞臉台灣第一美女蕭薔。

林志玲去年6月閃婚小7歲老公Akira,而她「萬年緋聞對象」言承旭當時透過經紀人送上祝福,說:「真的哦?恭喜她啊」,後來又傳出言承旭被目擊神情憔悴。近日《CTWANT》報導,言承旭最近被拍聚會時緊盯情牽多年的張熙恩,最後開車送張熙恩和柯宇森回家。

邱士楷最近傳出有新歡。(圖/中時資料照片)

另據《鏡週刊》報導,和林志玲是青梅竹馬、身家百億的邱士楷,這陣子也傳出好消息,疑和30歲左右的上海女孩Ariel交往,女方曾在IG分享兩人閃照,甜蜜寫著:「The world is a better place with you in it!」但邱士楷對緋聞暫無回應。

林志玲今分享力挺公益活動影片。(圖/翻攝自林志玲微博)

而林志玲這方,雖然她從結婚後就減少分享日常的生活照片,但若有公益活動請她幫忙,林志玲總會分享幫忙推廣的影片,今上午她在微博PO出一支推廣「綠網計畫」的影片,片中的她綁著馬尾、穿著黑色深V上衣,臉和手臂看似消瘦不少,五官也顯得更立體,網友留言說:「越來越蕭薔的臉了」、「和姐姐一起傳遞愛,傳遞正能量」、「志玲姐姐好久沒有更博了」。

