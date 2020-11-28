「台灣第一名模」林志玲去年嫁作人妻，和日本團體放浪兄弟成員Akira結婚，最近週刊報導，和林志玲情牽15年的馬桶小開邱士楷有新歡，對象是在他身邊守候多年的上海女孩Ariel。而林志玲今(28日)也久違現身，在微博分享一支呼籲大家做公益的影片，許多網友驚嘆林志玲好像又瘦了，巴掌臉變得更小，也有人覺得她越來越撞臉台灣第一美女蕭薔。

林志玲去年6月閃婚小7歲老公Akira，而她「萬年緋聞對象」言承旭當時透過經紀人送上祝福，說：「真的哦？恭喜她啊」，後來又傳出言承旭被目擊神情憔悴。近日《CTWANT》報導，言承旭最近被拍聚會時緊盯情牽多年的張熙恩，最後開車送張熙恩和柯宇森回家。

邱士楷最近傳出有新歡。（圖／中時資料照片）

另據《鏡週刊》報導，和林志玲是青梅竹馬、身家百億的邱士楷，這陣子也傳出好消息，疑和30歲左右的上海女孩Ariel交往，女方曾在IG分享兩人閃照，甜蜜寫著：「The world is a better place with you in it！」但邱士楷對緋聞暫無回應。

林志玲今分享力挺公益活動影片。（圖／翻攝自林志玲微博）

而林志玲這方，雖然她從結婚後就減少分享日常的生活照片，但若有公益活動請她幫忙，林志玲總會分享幫忙推廣的影片，今上午她在微博PO出一支推廣「綠網計畫」的影片，片中的她綁著馬尾、穿著黑色深V上衣，臉和手臂看似消瘦不少，五官也顯得更立體，網友留言說：「越來越蕭薔的臉了」、「和姐姐一起傳遞愛，傳遞正能量」、「志玲姐姐好久沒有更博了」。

(中時新聞網)