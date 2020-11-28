資深媒體人呂文婉風格直率嗆辣，是各大節目爭相邀請的對象，不過婚姻路卻是走來坎坷，她透露早在10年前就與前夫離婚，毅然結束12年婚姻，日前上節目時爆料為了幫前夫籌錢，卻被騙慘遭黑衣人威脅。

呂文婉日前上節目《新聞挖挖哇》，她表示和前夫交往時，對方雖聲稱做農產品，卻從未在家裡看過相關物品，後來前夫希望她能籌錢投資，為此幫忙籌了400萬以為能連本帶息賺回來，未料突然間就扛下巨額債務，債主為了逼迫她早點還債，竟帶了一票帶著槍的黑衣人「處理事情」，為了能早日還清債務，呂文婉決定和前夫結婚，靠收禮金方式將收來的錢拿去補錢坑還債，無奈債務太過龐大難已償還。

呂文婉透露為了還債根本不敢生小孩。（圖／Youtube）

呂文婉更透露結婚5年才才生下女兒，因為這段期間只想著要如何還清債務，根本不敢有懷孕生子的念頭，而呂文婉的行徑也被在場來賓表示是「急病亂投醫」，直言黑衣人或許是前夫找人來嚇她的。

之前呂文婉在節目上感嘆：「深夜睡不著要拔罐卻找不到人幫忙」，當下被問及是否要為此跟前夫復合，對此她強調復合是要她的命，絕對不可能在考慮範圍，還強調：「我情願繼續痛」，笑翻在場所有人。

(中時新聞網)