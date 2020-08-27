台灣正妹 Jessie Lee 以178cm高挑身材及亮眼外貌走紅，在網路上小有名氣的她時不時就會曬出辣照圈粉，私下的她是從事體重管理產品代理商的老闆，堪稱多才多藝又有商業頭腦的女神代表，目前已吸引高達26萬粉絲追隨。在一年一度的七夕，她特別在IG上曬出泳裝照，火辣獻上祝福給廣大粉絲。

Jessie 不僅身材火辣，作風也相當大方，不僅常常PO出養眼工作照，也有度假比基尼照，擁有不少死忠粉絲，照片中，她今日(25日)透過IG發了一張照片，甜滋滋的寫下：「Happy Chinese valentines」更附上兩顆愛心，只見她穿上水藍色單肩泳衣，胸前兩粒長輩差點彈出畫面，渾圓雙乳和ㄦ字細腰一覽無遺，高衩泳褲也讓私密處旁的刺青現形，搭配上浪漫長髮隨性垂落，模樣性感誘人。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessie Lee 🐻（@eepb_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 下午 8:16 張貼

除了遺傳到爸爸的逆天178cm身高，Jessie 的S形曲線全靠重訓練出來，私下她經常跑健身房維持身材，才練出水蛇腰、馬甲線和蜜桃臀，火辣的模樣總讓大批網友看得全被迷暈，直呼「沙漠中的女神」、「超辣」、「100分」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessie Lee 🐻（@eepb_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 上午 3:14 張貼