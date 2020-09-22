近來市場掀起一股跨界聯名風潮，且越跳Tone、越讓人想像不到的組合就越吸睛，網路討論度也扶搖直上，成功為聯名品牌創造1加1大於2的聲量！

持續在產品與行銷溝通上不斷創造熱潮話題的女性衛生用品品牌Kotex近日與Mister Donut跨界聯名，將深受女孩喜愛的香氛衛生棉與Mister Donut經典果香系列結合，推出期間限定的全新兩款「藍莓果漿」與「果釀優格」香氛衛生棉，堪稱史上最Q甜跨界聯名，散發幸福甜甜圈香氣的衛生棉、加上以甜甜圈為造型的Q甜包裝，創造女孩難以抵擋的微甜浪潮！

「藍莓果漿」與「果釀優格」香氛衛生棉。（圖／品牌提供）

Kotex自2016年推出香氛系列衛生棉以來，帶著滿滿療癒感的香氛衛生棉立即攫獲廣大少女心，後續推出多款各具特色、季節限定的香氛款衛生棉，也總是快速圈粉，累積眾多熱愛香氛的迷妹支持者。為突顯跨界聯名特色， Kotex X Mister Donut「藍莓果漿」與「果釀優格」兩款香氛衛生棉，除了聞起來有輕甜果香外，更大膽地在單包裝上放上整顆甜甜圈的圖樣，色系上則選擇充滿浪漫氣息的優雅粉紫色、與甜美萌系風格的嫩粉色，讓女孩彷彿置身由Kotex與Mister Donut聯手打造的甜點派對，讓生理期充滿幸福療癒感！

超可愛的香味和包裝，讓生理期充滿幸福療癒感！（圖／品牌提供）

Kotex X Mister Donut聯名款香氛衛生棉已於全國各大通路上市，產品規格共有「藍莓果漿」17.5cm護墊、23cm日用、28cm量多型；「果釀優格」23cm日用及28cm量多型等5款，可滿足女孩生理期間的不同使用需求，為慶祝跨界聯名新品上市，即日起將於各大通路陸續推出買一送一、新品嘗鮮加價購、滿額限量送贈品或刮刮卡等不同優惠方案，此外活動期間凡購買聯名款衛生棉組合，還可隨包獲得Mister Donut優惠券，各通路實際促銷期間與優惠內容依各通路店內公告為準。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，可獲得Kotex X Mister Donut聯名衛生棉

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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