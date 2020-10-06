來自巴西性感超模亞歷桑德拉·安布羅休(Alessandra Ambrosio)，過去曾是「維多利亞的秘密天使」中的成員之一而聞名。近日，她帶著兩個孩子一同登上時尚雜誌的封面，除了她大秀前凸後翹的好身材外，12歲的女兒Anja一雙修長美腿也令網友們驚豔。

亞歷桑德拉擁有甜美外表、176cm的高挑身材，14歲時便在一場選美比賽中脫穎而出進入模特兒界成為時尚寵兒；2006年登上國際內衣品牌「維多利亞的秘密」時尚大秀後便成為維多利亞的秘密天使中的一員，瞬間打開知名度。後來還曾跨足電影在《忍者龜：破影而出》、《家有兩個爸x2》等好萊塢大片中演出。

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 下午 12:21 張貼

而2008年開始陸續生下一雙兒女的她，即使當了媽身材依舊火辣纖細，經常在IG上大方秀出好身材及性感的穿搭照，近日收到時尚雜誌《ELLE》邀請帶著兩個寶貝一同拍攝封面，其中她與大女兒Anja所拍的合影特別吸睛，只見她穿著一件仙度爆表的粉色高衩長裙，深V到肚臍的設計讓她豐滿的上圍與長腿一覽無疑，12歲的女兒Anja則是承襲了她的優良基因，踮起一雙超長美腿絲毫不輸給老媽。

照片一PO出短短一天立即吸引超過36.9萬人按讚，紛紛留言「超美母女檔」、「女兒好漂亮」、「兩人好像姊妹喔」。