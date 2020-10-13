南韓29歲新生代女演員金高銀，今年初在韓劇《The King：永遠的君主》中飾演穿越時空的女警鄭太乙一角而再次獲得高人氣。近日她在個人社群平台上曬出近況，剪了一頭「新瀏海造型」的她，看起來俏皮又逆齡，吸引眾人的目光。

金高銀2012年出道時便登上大螢幕，在電影《銀嬌》中首次擔任女主角便以精湛的演技大鐘獎、青龍獎等多座電影獎項的新人女演員獎，陸續演出《你好-再見》、《怪物》、《暴走律師》、《儲物櫃女孩》等電影；2016年演出電視劇《奶酪陷阱》大放異彩後，同年底再推出《孤單又燦爛的神－鬼怪》人氣直衝天際，成為一線女演員。

在 Instagram 查看這則貼文 @ggonekim 分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 下午 7:56 張貼

今年即將再推出2部電影作品《英雄》、《無接觸》的她，近日在IG上PO出「變身」的貼文並分享新造型，只見照片中的她綁起可愛的丸子頭，還剪了時下韓妞最流行的「狗啃瀏海」，讓原本就小巧的臉蛋更加精緻立體。

不少網友看了紛紛大讚「姐姐完美消化這造型」、「果然有顏值就是不一樣」、「這瀏海太可愛了」。