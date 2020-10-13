南韓29歲新生代女演員金高銀，今年初在韓劇《The King：永遠的君主》中飾演穿越時空的女警鄭太乙一角而再次獲得高人氣。近日她在個人社群平台上曬出近況，剪了一頭「新瀏海造型」的她，看起來俏皮又逆齡，吸引眾人的目光。
金高銀2012年出道時便登上大螢幕，在電影《銀嬌》中首次擔任女主角便以精湛的演技大鐘獎、青龍獎等多座電影獎項的新人女演員獎，陸續演出《你好-再見》、《怪物》、《暴走律師》、《儲物櫃女孩》等電影；2016年演出電視劇《奶酪陷阱》大放異彩後，同年底再推出《孤單又燦爛的神－鬼怪》人氣直衝天際，成為一線女演員。
今年即將再推出2部電影作品《英雄》、《無接觸》的她，近日在IG上PO出「變身」的貼文並分享新造型，只見照片中的她綁起可愛的丸子頭，還剪了時下韓妞最流行的「狗啃瀏海」，讓原本就小巧的臉蛋更加精緻立體。
不少網友看了紛紛大讚「姐姐完美消化這造型」、「果然有顏值就是不一樣」、「這瀏海太可愛了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。