南韓34歲知名女演員朴敏英，近期雖沒再推出戲劇作品，但代言活動還是紛紛找上她。日前，她在個人社群平台上公開為品牌拍攝廣告時的工作側拍，穿著緊身運動服的她秀出S級好身材，引起粉絲熱烈討論。

日前，朴敏英在IG上更新近況表示「現在終於可以好好吃飯了」，PO出的照片中，朴敏英穿著一件緊身運動短版上衣搭配長褲，將手向上伸展拉長整個身體曲線，纖細蠻腰與前凸後翹的身形一覽無遺，辣秀性感好身材，吸引超過100萬人按讚留言「姐姐~你怎麼這麼美」、「這種身材好得太過分」、「姐姐不是人是妖精吧」。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 上午 1:16 張貼

過去，朴敏英曾在受訪時表示私下十分喜歡跳舞，因為舞蹈動作不會一直重複也不會太過無聊，因此只要有空就會盡量安排時間跳舞、運動，平常也會透過走路代替坐車來增加運動時間或是將雙手貼著牆壁讓雙腳與肩同寬踮起雙腳拉長小腿線條，來維持完美曲線。

朴敏英近日也當起了YouTuber，與粉絲們分享私下生活與興趣，讓粉絲們更貼近女神的生活，再度圈入一票粉絲。