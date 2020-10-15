南韓女團APRIL，10月12日受邀參與「韓國2020年度品牌大賞頒獎典禮」並獲得最佳女偶像獎。但在節目開始前的紅毯記者見面上，21歲成員李娜恩以一件拼接小洋裝亮麗出席，側邊開衩的設計瞬間讓她成為全場矚目的焦點。

在頒獎典禮紅毯上，李娜恩穿著一件白色蓬袖襯衫拼色黑洋裝現身活動現場，但當她一跨腳才發現裙子側邊高衩至腿根，秀出內搭的蕾絲襯裙，美腿若隱若現十分性感，成功吸引觀眾的目光。

在 Instagram 查看這則貼文 에이프릴 이나은 APRIL NAEUN（@aprilnaeuni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 下午 11:48 張貼

事後，她在個人平台上也公開多張造型側拍，纖細又修長的美腿，引來超過22.5萬人按讚，網友更紛紛留言「姐姐跟我結婚吧」、「怎麼會這麼美」、「笑起來真是迷死人」。

在 Instagram 查看這則貼文 Naeun（@betterlee_0824）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 上午 6:57 張貼

事實上，擁有甜美臉蛋、高挑身材的李娜恩，除了是女團成員身份外，近幾年也接下《深夜正式演藝》、《高校供餐王》、《Get it beauty2020》的節目主持棒，並陸續在《嘻哈王》、《意外發現的一天》電視劇及網路夯劇《A-TEEN》中演出，接下來她也將接拍《A-TEEN 2》，成為女團中最高人氣的成員。