南韓大勢女團BLACKPINK於10月2號發行全新單曲《Lovesick Girls》，MV上線短短一週便吸引超過1億點閱，創下驚人好成績，成為全球最有影響力女團。而泰籍成員LISA近日也在個人社群平台上PO出新歌造型，火辣的穿搭令粉絲看得臉紅心跳。

被粉絲封為「人間芭比」的LISA，擁有精緻的五官與纖細好身材，加上一身精湛的舞技電得全球粉絲神魂顛倒。日前，LISA在IG上曬出新單曲《Lovesick Girls》的舞台造型，只見她一身勁裝，由胸下一路挖空至膝上，大展結實腹肌及性感腿根，火辣的穿搭加上銳利的眼妝吸引超過375.2萬人按讚，網友紛紛留言大讚「神駕馭」、「這套造型太帥了」、「愛死妳了我的女王」。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 上午 5:18 張貼

BLACKPINK自2016年出道以來，便以百變風格及多元化的電子舞曲受到粉絲們愛戴，但她們過去也曾有一段辛酸史，在先前所開設的網路真人秀節目《24/365 with BLACKPINK》中，她們提到在當練習生時4個小女生曾有一段時間住在充滿蟑螂、蜘蛛及超長蜈蚣等充滿昆蟲的房子裡，還曾為了省錢每天只吃一餐，講到這裡不禁悲從中來。

不過，現在的BLACKPINK不僅是站上國際舞台的實力派女偶像，還刷新各項紀錄事業再度攀上巔峰。