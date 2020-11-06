2020年5月日本釋出IPSA與日本高級時尚品牌beautiful people聯名推出限量臉彩盤，一推出日本粉絲瘋狂洗版IG，今年11月聯名黑頰彩終於登陸台灣！

這次限量新品以beautiful people最經典的騎士皮革夾克為設計概念，外包裝到色彩調製都富有騎士率性氣息，其外殼設計打造出全黑皮革紋路，中間刻印beautiful people LOGO，最潮限量新品秋冬必收！

MODEL示範限量活現誘色臉彩盒 #01，打亮和腮紅疊擦呈現美麗的光澤感。（圖／邱映慈攝影）

beautiful people的騎士皮革夾克著重展現每個人強烈風格而非複製貼上，IPSA聯名推出的活現誘色臉彩盒01中的黑頰彩透過肌膚含水量能呈現每個人專屬腮紅色調，完美演繹其設計意象，當雙頰含水量不同時，每分鐘都能擁有不同的特調腮紅色！

黑頰彩透過肌膚含水量能呈現每個人專屬腮紅色調。（圖／邱映慈攝影）

限量活現誘色臉彩盒 #01

頰彩色-黑：運用轉化紅潤光膏技術能使雙頰透出專屬色澤

提亮色-白：膏狀質地打造局部光感，並平滑肌膚

完妝色-膚：使用提升肌透感的柔焦粉末，能融合整體妝感

修容色-咖：漸層光澤蜜粉能創造自然陰影，提高輪廓度

限量活現誘色臉彩盒 #01手部試色。（圖／邱映慈攝影）

本次限量活現誘色臉彩盒在忠孝SOGO首賣，並獨家加贈活現誘色臉彩限量組，只要買底彩妝折後消費滿NT4,000，其中含限量臉彩新品，即贈beautiful people限量聯名提袋、限量聯名頰彩刷。11/11起於限定百貨販售：新光三越/信義A11；新光三越/南西1館；SOGO/天母店；新竹巨城；SOGO/中壢店；新光三越/台中店；台中中友/C棟；新光三越/台南西門店；漢神巨蛋；SOGO/高雄店。

beautiful people限量聯名提袋和活現誘色臉彩盒。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看IPSA與日本高級時尚品牌beautiful people聯名推出限量臉彩盤，黑頰彩超美！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得IPSA濕潤平衡液ME小白瓶正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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