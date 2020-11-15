南韓「性感小野馬」泫雅，近期因「血管迷走神經性暈眩」的病症加劇，讓她只能暫時將工作停擺，專心在家接受治療，不過她依然持續在個人社群平台上更新近況並分享私服穿搭與粉絲互動。近日，她再度於IG上PO出穿搭，火辣的風格讓粉絲大噴鼻血。

只見公開的照片中，泫雅穿著一件白色短版外套，搭配黑色短裙，以彎腰的姿勢露出性感鎖骨與凹凸有致的曲線，加上模糊的拍攝方式增添神祕感，讓網友忍不住想將照片放大紛紛留言「可惡！好想看清楚」、「我以為是我的手機壞了」，吸引超過43萬人按讚。

不過，仔細看才發現泫雅其實早在幾分鐘前便率先公開清楚的照片，坐在浴室淋浴間的她疑似小外套裡什麼都沒穿，大方秀出美胸弧線與白皙美腿，而胸口的造型項鍊也意外成為焦點，令網友們直呼「太辣了」、「果然是性感女神」。

而泫雅的病症似乎也逐漸受到控制，陸續開始恢復工作，這幾日她與男友Dawn(金曉鐘)一同接下時尚雜誌《VOGUE》的邀約，為精品拍攝宣傳短片並在網路上公開，讓粉絲相當期待她的回歸。