來自美國的24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），日前在個人社群平台上宣布將與美國潮流品牌Chrome Hearts推出由她設計的聯名上衣，並在網路上公開一系列火辣的穿搭照，令粉絲們大噴鼻血。

穿搭風格一向大膽前衛的貝拉哈蒂德，過去雖曾與該品牌合作過，但這次她特別公開了在家創作時的側拍照來進行宣傳，只見她將白色T桖改造成斜肩比基尼造型，還將褲頭外翻大方秀出結實的腹部曲線與ㄑ字腰線，吸引超過114.4萬名粉絲按讚，並留言「終於等到了」成功製造話題。

沒想到商品一開賣，便在5分鐘內全數賣出，使得貝拉哈蒂德再度曬出「側拍福利照」答謝粉絲，只見她一絲不掛的坐在地上，身上只穿的膚色小褲及紅色漆皮長靴，身材曲線一覽無遺，再配上紅色假髮性感指數再度爆表。

粉絲們看了紛紛大讚「貝拉實在太辣了」、「妳是我的性感女神」、「這種身材曲線根本在殺人」、「可惡！我竟然沒搶到」、「我太以妳為榮了」再度引發熱烈討論。