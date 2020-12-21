美國28歲知名超模卡莉克勞斯(Karlie Kloss)，日前宣布懷孕後依然持續透過社群平台與粉絲們互動並分享生活。近日她在IG上曬出廣告側拍影片，絕佳的狀態與身材曲線，成功吸引網友的目光。

卡莉克勞斯擁有精緻五官、188cm高䠷身材，15歲時就出道成為模特兒，在多個廣告及時尚雜誌中都能看到她的身影，2011年也開始出現在知名內衣品牌「維多利亞的秘密(Victoria's Secret)」大秀的伸展台上，並在2014年時以史上最重的純金翅膀登上維密大秀，成為家喻戶曉的超級模特兒。

卡莉克勞斯與地產小開約書亞庫許納(Joshua Kushner)低調交往多年，2018年終於攜手步入禮堂，並在新冠肺炎疫情期間宣布懷孕，湧入大批粉絲祝福。

卡莉克勞斯近日也在IG上，曬出她先前為彩妝品牌雅絲蘭黛所拍攝的形象廣告側拍，只見她穿著ㄧ件白色細肩帶貼身小可愛，低胸的設計使飽滿雙峰一覽無遺，加上她對著鏡頭撥弄著髮絲並露出嫵媚的眼神，都令粉絲直呼「太辣了」、「當了媽還是ㄧ樣電力十足」。