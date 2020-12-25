新的一年即將來到，快來學學如何運用色彩穿搭增加桃花運！相信大家都知道粉紅色是招桃花的首選色，MIDO美度表就推出Baroncelli Heritage Lady永恆系列復刻超薄腕錶，主打清新夢幻的霧粉色調，結合玫瑰金的奢華感，成為人緣滿分的新年錶款首選。

全新Baroncelli Heritage Lady永恆系列復刻超薄腕錶粉色款，搭配淡粉色霧面鱷魚壓紋小牛皮真皮錶帶，飾以PVD玫瑰金不鏽鋼針扣，與PVD玫瑰金不鏽鋼錶殼相互輝映，營造現代女性專屬的迷人風采。

淡粉色霧面鱷魚壓紋小牛皮真皮錶帶，飾以PVD玫瑰金不鏽鋼針扣，與PVD玫瑰金不鏽鋼錶殼相互輝映。（圖／品牌提供）

腕錶厚度僅有7.15mm，錶直徑33mm，纖薄簡約盡顯低調奢華，而絲光打磨PVD玫瑰金不鏽鋼錶殼，配以雙面防眩藍寶石水晶玻璃鏡面包覆低調奢華白色噴砂錶盤，以極輕薄堆疊階梯造型的拋光錶殼環繞。

腕錶厚度僅有7.15mm，錶直徑33mm，纖薄簡約盡顯低調奢華。（圖／品牌提供）

錶盤6點鐘位置飾以Baroncelli典藏 Baroncelli Heritage 標誌，日期窗位於3點鐘位置，展現古典氛圍。時針和分針為雙面指針，一面為噴砂，另一面為鑽石切割，搭配吸睛的古典藍鋼秒針，隨著時光的遞移，柔美妝點腕間。

Baroncelli III永恆系列第三代靈感來自位於米蘭，展現巴洛克藝術風格的艾曼紐二世迴廊(Galleria Vittorio Emanuele II)，可謂傳統義大利建築的精髓化身，Baroncelli Heritage Lady永恆系列復刻超薄腕錶粉色款以精緻、渾圓的曲線呼應設計細節呼應建築特色，紀念系列至今40餘年的發展歷史。