植村秀流金系列武士刀眉筆，820元。（植村秀提供）

benefit這細我的眉筆，990元。（benefit提供）

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benefit新年禮盒驚奇4超牛，2400元。（benefit提供）

雅詩蘭黛絕對慾望奢華潤脣膏花開富貴版＃540，1250元。（雅詩蘭黛提供）

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植村秀流金棕紅脣系列無色限粉霧保溼脣膏BR786，1050元。（植村秀提供）

喜迎牛年，過年期間如何打造開運妝容帶來一整年的好運，本報找來資深彩妝師Leslie Yang解析開運妝重點，掌握致勝心法。

Leslie Yang表示，開運妝容不分男女，建議首要步驟就是整理眉毛，因為眉毛是給人的第一印象，把雜毛修掉，整個人就變得清爽，絕對會是別人看你，或是你看你自己視覺加分的清爽感，修眉後，在看個人眉毛條件，有的人眉毛不完整或是毛流不夠濃密，都可以透過畫眉讓眉型加分，至於時下流行的霧眉，Leslie Yang認為，這是一種趨勢，眉毛彩妝不只是女性，男性接受度也很高。

再來重點開運步驟就是「提亮」，這是好用的底妝技術，Leslie Yang建議，可以選擇比粉底淺1到2色，比方說修飾乳、明采筆就可以做到提亮效果，在使用部位上，能用於額頭、眉心、鼻樑、眼睛下方，再到蘋果肌，透過打亮一掃陰霾，讓自己變得更有精神。

五官明亮後，Leslie Yang說，透過對比色的上妝方式，在新春期間帶來活力感，不要採用同色系，反而是冷色加上暖色，比如說，身上有紅色元素，頰彩、脣彩有紅色系，可以在眼彩上選擇冷色系，讓冷跟暖可以搭配出活力感，像是眼影藍色，嫩嫩的綠，很柔的冷紫色，在跟紅色搭配更活潑，冷調眼影粉不見得顏色要重，香檳色、淺粉紅也都是可以使用的色選。

最容易看起來有氣色的頰彩，在新春期間可以選擇比較帶著喜氣，紅潤度高的頰彩，比方說帶珠光的玫瑰色、桃粉色、橘紅，都可以讓我們看起來肌膚氣色很健康，偏土色調的顏色很流行，可以選擇紅潤度多一點的頰彩選擇。

Leslie Yang建議，嘴脣顏色選擇明度高一點不要太暗，也不要太黑，任何亮紅色、暖紅色，有紅潤感的顏色都很適合，過年期間讓自己有開運感，想要招桃花、戀愛感就能選擇亮色更添好運，像是亮紅、橘紅，比豆沙更紅的磚豆沙色，都能帶來好氣色。

平常流行的裸色、膚色，過年期間不會使用，因為有些顏色太蒼白，像是女巫暗黑色，Leslie Yang說，過年期間可以少用，最後一點，他也提醒，開運妝容最重要的魔法，愛自己的心，對鏡子看五官知道哪裡漂亮不漂亮都愛，想要賦予它能量變美比什麼彩妝都有效，人若是心情好，就會自帶鎂光燈。