近期活動滿檔的時尚媽咪Melody，除了活動邀約、錄製Podcast外，還得身兼好媽媽好老婆。「我每星期都把行程全部印出來，然後照進度決定今天要做些什麼。像今天就要準備年菜，出門活動前我還在準備菜色簡直忙死了。」Melody說她自己結婚15年很清楚另一半的喜好，但仍舊時不時會給對方驚喜替感情加溫。「重點是要拿捏住對老公的態度，有態度對方才不會覺得你一成不變好取悅，那很快就沒戲唱了。」她說自己愛鞋成癡，鞋櫃打開永遠幾百雙鞋，愛牌之一就是Rene Caovilla，雖然近幾年買鞋頻率不若過往，但說女兒的腳跟她差不多。「女兒可以穿我的鞋，這樣我買鞋也比較不會有壓力。」

義大利頂級手工鞋履Rene Caovilla發表2021春夏系列作品，除了過去廣為人知的美麗花草、蝴蝶形態綁帶水鑽設計外，今年首度出現球型根與金屬跟，兩種跟型都穩固舒適好走；另外品牌鞋王Galaxia高跟鞋今年首度加入丹寧色新色設計，風格搶眼。