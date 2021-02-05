妝容的生命力在於雙頰，一顆絕美腮紅能讓妝容精緻度全面提昇，氣色好、人氣高，滿滿桃花才能手到擒來。蘿拉蜜思「輕肌漂染頰彩」上市以來因為粉質細緻、顯色、持久，一直擁有很高的討論度，受到網友一致誇讚。新的一年要擺脫灰頭土臉就從雙頰做起，以自然動人的好氣色為牛年開場！

根據不同風格美人的緋紅嫩頰，蘿拉蜜思全新推出4款落入凡間的果漾微醺仙女色，以粉嫩調的橘粉為基底，輕鬆打造各種仙女妝容。

蘿拉蜜思輕肌漂染頰彩全新四色，搭配不同風格的妝容，可營造出截然不同的感覺。（邱映慈攝）

#Passionfruit 百香果漾

青春洋溢的粉嫩色，帶有細緻的金色光澤，推薦使用於蘋果肌，使用時在兩頰畫圓，即可勾勒出活力十足的女團C位氣勢，氣色好人氣才高。

Model示範輕肌漂染頰彩#Passionfruit 百香果漾。（邱映慈攝）

#Watermelon 粉嫩甜瓜

彷彿自然臉紅的可愛色澤，適合使用於眼下，以減齡的眼下腮紅打造猶如陽光下俏皮可愛的的粉嫩雙頰，是率性女孩打造活潑動人妝容的必備色。

Model示範輕肌漂染頰彩#Watermelon 粉嫩甜瓜。（圖／品牌提供）

#Bellini 微醺貝里尼

充滿高級感的裸色調腮紅，宛如品嘗完調酒後帶裸橘色調的性感雙頰，推薦使用於顴骨，不但可以修飾臉型，昏暗光影下也更顯嬌媚，絕對是知性妝容必備腮紅。

Model示範輕肌漂染頰彩#Bellini 微醺貝里尼。（邱映慈攝）

#Guava 微透石榴

若有似無的霧面微透粉膚色，營造柔和的甜美氣質，更推薦與其它顏色搭配使用，疊擦出漸層感，將腮紅從太陽穴延伸至眼下，顴骨用淺色腮紅點綴，加一個心機步驟，若有似無的光澤襯托肌膚白皙動人，號稱心機頰彩第一位。

Model示範輕肌漂染頰彩#Guava 微透石榴，推薦與品牌人氣色「#Ginger暖薑杏色」疊擦。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/2/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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