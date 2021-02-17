LUNASOL晶巧霓光眼彩盒，2250元。（LUNASOL提供）

Celvoke 玩色恆彩眼影＃EX08神秘紫醺，750元。（Celvoke提供）

YSL訂製奢華皮革彩妝盤，3600元。（YSL提供）

RMK棕采調色眼盒2.6g，1450元。（RMK提供）

SUQQU晶采盈緻眼彩盤101 (限定色)，2600元。（SUQQU提供）

彩妝師劉人瑋手持LUNASOL限定脣膏，1400元。（LUNASOL提供）

開運美相達人邱聖文。（邱聖文提供）

春夏妝容登場，大地色、暖色再度成為春色焦點，彩妝師劉人瑋建議，可以顛覆過往上妝順序，先以最深的顏色打底與線條感，再用淺色去疊擦，最後再以亮片色打亮重點部分，例如眼頭前C字、瞳孔上方，打造更有層次更顯色的妝容。

開運美相達人邱聖文則分析今年星座開運色，白羊座的守護星是火星，幸運色是紅色、桃紅色，好運會跟朋友有關；金牛座的守護星是金星，金星對應綠色會帶來穩定能量，幸運色是綠色、卡其色，卡其色可以增加貴人運； 雙子座的守護星是水星，白色可以帶來內省，而明亮的黃色和橙紅色則能帶給放鬆的能量，幸運色是白色、黃色和橙紅色。

巨蟹的守護星是月亮，代表了溫柔的滋養的力量，幸運色是米色、酒紅色和黃色；獅子座的守護星是太陽，因此暖色系會帶來積極的幫助，幸運色是米色、酒紅色和黃色；處女座的守護星是水星，幸運色是綠色、橘黃色， 天秤座守護星是金星，幸運色是橙色、白色、藍綠色。

天蠍座幸運色則是溫暖的米白色、奶黃色、紅色和橙色，能為努力帶來好運，邱聖文也提醒「忍」字將是天蠍座的年度詞彙，凡事多忍耐，平和地看待以往的得失或者環境與對象的轉變。射手座的守護星是木星，幸運色是黃色、橙紅色、紫色；摩羯座的守護星是土星，今年將是探索自我價值之年，深棕色和深綠色是幸運色，黑色跟紫色也是摩羯的好運色系； 水瓶座的守護星是天王星，象徵大膽與精神的紅色及彩色會帶來自信、創意；雙魚座則將進入沈潛期，幸運色是藍色、湖泊綠、橙色和黃色。

各大彩妝品牌相繼發表春夏色系，搭配開運色的運用，讓新的一年在玩妝上更富有樂趣， 除了彩妝繽紛齊放，精品彩妝YSL彩妝大師TOM PECHEUX為巴黎彩妝盤設計了10個顏色讚頌巴黎之美，讓人透過彩盤色彩，宛若進行一趟浪漫的旅行，包裝上也加上YSL馬特拉斯Ｖ型凸紋皮革作為外裝，更添奢華。