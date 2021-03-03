GUCCI TAIWAN LINE官方帳號上線，GUCCI 作品中備受喜愛的貓咪們特別換上多款結合台灣元素的可愛造型以及 GUCCI BELOVED 系列中為人熟知的經典作品，展開多采多姿的台灣小旅行。

身穿當季時髦服飾，搭配經典 GG Marmont鍊帶包和優雅Jackie 1961提包的GUCCI小貓咪們現跡台灣各地，以軟萌時尚造型到平溪放天燈祈福、與台灣鳳蝶玩耍，餓了就大嗑聞名世界的台灣小籠湯包和新鮮芒果剉冰；而大口喝著國民飲料 – 珍奶的貓咪更搶先揹上專為台灣設計的全新珍珠奶茶色 Horsebit 1955包款。

活靈活現的小貓咪們展現GUCCI一直以來所鼓舞的冒險精神，體驗台灣各地特有風情，展現品牌多元並蓄的個性風格；快來用會吃會玩懂穿搭的 GUCCI貓咪和朋友們 say hello 吧！

即日起至2021/04/01，加入GUCCI TAIWAN LINE官方好友，就能擁有俏皮動態貼圖。快跟著 GUCCI小貓咪的步伐一起走遍台灣！