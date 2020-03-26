現在的通訊軟體大都有傳送語音訊息的功能，讓正在忙或懶得打字的人方便許多。近日一名網友收到朋友傳來的語音訊息，點開來卻意外發現超害羞的「摩斯密碼」，分享在論壇上後掀起網友們熱議，不少老司機看了都邪笑表示：「很會玩！」

一名女網友在論壇「Dcard」發文，表示日前回覆朋友的IG限時動態，隨後收到朋友回傳的3段語音訊息，沒想到一點開竟然意外發現隱藏版的「摩斯密碼」，原本還以為是什麼梗圖，仔細一看才發現原來是第二個語音訊息的音波形狀容易讓人有暇想，才會不小心誤會，讓她忍不住害羞直呼「第2個不知道什麼，反正一定是吃的」。

文章曝光之後笑翻一票網友，不少老司機也紛紛跳出來表示「第2個可玩可吃」、「哈哈哈哈好煩」、「第二個還可大可小」、「不要玩食物！」、「只有我想到黃色的東西嗎」、「你夠ㄎ一ㄤ」、「不同嘴巴吃的」。