不少人在外面購物的時候都會擔心收到假鈔、假幣，日前一名網友就突然發現自己有一枚50元硬幣怪怪的，背面除了國父的頭像之外，竟然還多了一個小人，讓他瞬間傻眼，事後也PO上網求助，想知道有沒有什麼問題。照片曝光後也讓一票網友全驚呆。

有網友在臉書分享自己有一枚50硬幣背面竟然多藏一人！(圖/網友提供)

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示他突然發現自己有一枚50元硬幣很奇怪，從他附上的照片可以看到，原本印有國父頭像的地方，竟然在國父背後多了一位小人，讓該名網友驚呼「為什麼我的50塊怪怪的？去年最新款嗎？旁邊小人是誰？有人可以跟我說嗎？」最後還再三強調自己絕對沒有修圖。

文章曝光之後讓網友都感到十分驚訝，紛紛留言表示「硬幣裡面的人業障重，後面跟了一隻背後靈」、「那只是替身使者而已，不用太擔心」、「候選人」、「特助啦」、「一看就知道是隨扈啊！」、「監督者」、「那是手語翻譯」、「你就一直盯著他看 如果會冒冷汗就是心虛 假的!!」、「成功的男人背後都有個...」、「鑄幣場的作業員又在搞笑了...」還有網友表示如果是真的，一定要好好保存「是假幣還是印錯？如果印錯有收藏價值」、「如果這是真幣，那這個就真價值了，你非常幸運！」、「拿去台灣銀行問看看，真的就留著紀念」。