許多學校都有提供營養午餐，每個國家之間的菜色也大不相同。一名網友就發現，鯨魚肉餅似乎是在日本當地很常見的菜色，連營養午餐都會出現，讓他十分好奇。文章曝光後，也有吃過的網友跳出來透露真實口感。

一名網友在PTT八卦板以標題「日本的營養午餐鯨魚肉的八卦？」發文，表示他經常在漫畫或日本的節目看到鯨魚肉餅這道料理，還發現似乎在日本學校的營養午餐中也是常見的菜單，他也觀察到日本的營養午餐組合大多是「麵包、奶油湯、水果、牛奶、肉餅」台灣的則是「四菜一湯和白飯、水果」最後他也好奇發問「有日本營養午餐，鯨魚肉餅的八卦嗎？」

文章曝光之後引起熱議，不少人留言表示「感覺麵包比白飯好」、「好想吃營養午餐喔」、「烏龍派出所」、「日本營養午餐的炸麵包看起來超好吃」、「想吃一次看看」、「吃了鯨魚會不會放油屁」、「這種生物活超久，應該肉超硬超難吃」、「現在不能隨意捕，一些特別的店才有」還有吃過經驗的內行網友透露口感「鯨魚超難吃」、「以前去和歌山吃過，超級腥不會想吃第二次」、「鯨魚肉很腥，要配麻油之類的吃，就算炸了腥味還是很明顯，怕那個味道的應該是吃不」、「吃過煎的，就是比較柴的牛肉，不算好吃」。