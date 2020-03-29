(影片來源/Youtube/Caters Clips/如遭刪除請見諒)

大自然的生存法則十分殘忍，但也因著這套法則大自然才得以持續運作。日前，一名潛水員拍攝到了一條鯊魚捕食章魚的畫面，兩隻動物在海底激烈地打鬥，章魚也不斷噴出墨汁來保護自己，然而牠的結局仍是成為鯊魚腹中的食物。

峇厘島潛水中心Nico Dives Cool Bali的老闆尼古拉斯（Nicolas Resimont），在今年2月潛水時遇到了一場激烈的獵食現場，影片一開始，一條飢餓的竹鯊正在海底四處游來游去，似乎在尋找獵物進食，突然牠朝著一處白色的沙子中攻擊，竟從中拉出了一隻章魚，這隻章魚被竹鯊咬住後不斷地揮舞著自己的八爪想要掙脫，然而竹鯊卻始終將牠緊緊咬住，兩人激烈的打鬥揚起了海底的白沙，形成一片霧濛濛的效果。

最終竹鯊先一步將章魚的頭部咬進嘴哩，無力逃避命運的章魚就此喪生，牠生前為了保全自己性命而吐出的墨汁則不斷從竹鯊的鰓中冒出，而這條竹鯊隨後也繼續尋找下一個獵物，並沒有攻擊在一旁觀看全程的潛水員。