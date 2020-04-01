Here's the video of the bison I shot once I got a safe distance away lol pic.twitter.com/uL3XiR2ISR — Deion Broxton KTVM (@DeionNBCMT) March 26, 2020

人們平時並不經常與野生動物接觸，再加上牠們大多具有野性，若是在接近牠們時不謹慎很可能就會受傷。一名記者前陣子到美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）拍攝新聞畫面，然而卻剛好碰上了一群野牛朝他步步逼近，讓記者頓時被嚇壞，拿起攝影機拔腿就跑。

根據外媒報導，美國國家廣播公司（NBC）記者狄恩（Deion Broxton）上月25日前往黃石國家公園拍攝新聞畫面，不過在他架設好攝影機並拿起麥克風準備錄製時，卻突然瞥見一旁有一群野牛正在朝他的方向靠近，而狄恩不巧地還和其中一頭野牛對上了視線，從影片裡可以看見，狄恩越來越不安的眼神，嘴上裡還念念有詞，最後乾脆直接拿起攝影機就跑回車上躲避，所幸最後野牛群只是從他的車旁經過，並沒有向他發動攻擊。

這段影片在推特上迅速爆紅，發布至今已有超過1千萬的觀看次數，大家看到狄恩的反應都忍不住爆笑；而狄恩本人對此也感到非常驚訝，還因此接受了一整天的媒體採訪，讓他開玩笑地說：「看來我該和老闆要求一天休假了」。