有不少公司會統一幫員工準備便當，但因為數量眾多，大都是在中央廚房用大鍋炒的方式製作，沒辦法顧到色香味俱全。日前有網友在PTT抱怨公司發的便當，沒想到竟然有苦主跳出來說話，網友看到主菜全都笑到崩潰。

一名網友日前在PTT八卦板以標題「公司叫的便當」發文，抱怨公司發的便當貴又難吃，還不如發禮券讓員工吃超商。沒想到今〈6〉日竟然釣出更悲苦主回文，表示做人要知足，並表示公司團膳的便當從他進公司開始就是惡夢，還貼出一系列的菜色，有沒有熟的油雞肉、夾雜樹枝的青菜、還有粉比肉厚的魚排等等。夠誇張的是之後還出現如石頭一般硬的包子被拿來當配菜和燒麥當主餐等驚人的菜單，讓該名網友無奈直呼「以上族繁不及備載，超爽的，每天都期待還能夠多爛」。

文章曝光之後引起熱議，也讓不少網友笑回「笑死也是滿有創意的」、「比國軍還慘」、「感覺訂餐的撈不少」、「體諒一下好嗎！要把包子塞到格子裡很辛苦欸」「燒賣當主菜XD」、「還好拉，之前南部有間公司不是說熱狗跟番茄當便當菜色」、「笑死，那個魚排便當XD」、「這是什麼噴」、「好好笑請你定期發表」。