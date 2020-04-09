一名廟會舞者因為來不及吃飯，只好一邊熱舞一邊吃湯麵。(影片來源/FB/施奕安/如遭刪除請見諒)

雖然工作很重要，但也絕對不要虧待自己的肚皮！一名廟會辣妹就替大家做了最好示範，她因為趕表演沒有時間吃早餐，只好在繞境之際，一邊用手捧碗吃麵，一邊扭腰擺臀熱舞，畫面被拍下來後在各大社團瘋傳，不少網友看了都留言大讚：「真的超敬業！」

一名廟會辣妹在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段影片，並表示「睡過頭早餐來不及吃嗎？那就這樣吃吧！」還附上一段影片，可以看到有好幾台卡車上都站有服裝火辣，身材性感的舞者，正準備為繞境表演鋼管舞。仔細一看才發現其中一位正妹超搶眼，竟然一邊捧著碗吃麵，一邊隨著音樂搖晃骨盆，讓人忍不住看傻眼。

影片曝光之後在網路上掀起熱議，網友看了紛紛留言表示「跳最賣力的一個」、「這就叫專業」、「騷底，職業病嗎哈哈哈」、「一次就出名了」、「比認真跳吸引人的眼球」、「哈哈哈~上半身跟下半身不對襯」、「套一句話，（不管她嗑了什麼也給我來一點吧）」、「笑死好可愛」、「超敬業的」、「嘴巴在忙屁股也好忙」、「我跪了這樣還能吃果然是高能」。