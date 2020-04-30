不少人在高中求學時期，經常聽見師長為了鼓勵你向上，打出大學「任你玩4年」的口號，讓人動之以情。確實也有許多大學生進入大學殿堂後，選擇自甘墮落，每天熬夜到天明，或是隔天一覺睡到自然醒，翹課更是家常便飯，就這樣渾渾噩噩的虛度4年。更離譜的是，有些女大生甚至不惜出賣自己的肉體，被人包養，到底是何原因讓她們自甘墮落到如此無藥可救的地步？就有網友分享身邊友人的經驗，讓人不勝唏噓。

不少人自小學起到高中時期，承受著巨大的升學壓力，每天面對的便是無窮盡的作業、考試和學習。好不容易考上大學了，身邊沒有老師和家長不斷鞭策和管束，難免鬆懈下來，尤其是不夠自律的學生，這時更宛如脫韁野馬般，一旦走偏就容易因此而墮落。

就有網友透露，寢室內的室友就曾被一位中年大叔包養，對方的家裡不算富裕，但她身上不時出現各式名牌，讓其餘室友都誤以為她是富二代，最後才知道，她經常靠借錢和刷信用卡滿足高昂的物慾，直到某天她的卡債一下就還清了，還每天都有專人接送，這才發現原來她是被中年大叔包養了，每個月還有4萬多塊的零用錢，從此之後也不回寢室住了。

此外，也有女大生為了出國深造，但是礙於經濟窘迫，加上面臨留學的龐大開銷，她迫不得已透過交友軟體找到了50多歲的金主，雙方達成協議，男方負責女大生的所有開銷，女方則要滿足金主的所有需求，在這之後，女大生的食衣住行不再是問題，甚至還有一筆存款，充裕的物質生活讓她忘了自我。

事實上這樣的例子不勝枚舉，總在檯面下交易進行，或許她們會因為一時的物慾而感到快樂滿足，但內心的空虛是無法靠金錢而填充的。